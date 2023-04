Humlebo: Et brunt værtshus på et plejehjem for alkoholdemente

Man skulle ellers tro, at de havde fået, hvad de kunne tilkomme, beboerne på afdelingen for alkoholdemente på Hedelunden i Esbjerg.

Men nu har en SOSU-hjælper fået den lyse ide at holde værtshus halvanden time hver lørdag aften.

- Jeg kunne godt tænke mig at berige de beboere, der er her. Og så er det jo sjovere for mig og mine kolleger at gå på arbejde, når vi har gang i sådan en fest, fortæller Charlotte med ædru mine.



Men Humlebo, som det nye værtshus hedder, er anderledes end sine forbilleder. Man må ikke ryge.