Hun har behandlet utallige med stress - årsagen er klar, mener hun

Fem gode råd?

Mange vil måske gerne være bedre til at kunne finde roen, give sig selv tiden til at lægge mobilen fra sig og så modstå fristelsen til lige at kigge, om der er sket noget på de sociale medier.

Kan du give give fem gode råd til, hvordan vi undgår at blive stressede?

- Nej. Mange på refugiet har spurgt, om de lige kan få nogle værktøjer. Hvis man er presset, og man så ikke kan efterleve nogle værktøjer, der måske slet ikke passer på en, så vil det stresse en endnu mere. Og så vil man tænke, at det er ens egen skyld, for så kan man ikke engang finde ud af at bruge de værktøjer. Så nej, det kan jeg ikke, siger Laila Bro.

Netdoktor.dk har dog samlet en række råd, som hjemmesidens læsere er kommet med.

Mange på refugiet har taget beslutninger, der har vendt op og ned på deres liv. Laila Bro har også for nylig taget en stor beslutning.

Hendes mand er blevet syg, og hun har valgt at lukke refugiet for at have mere tid til ham. Så nu bliver refugiet stille afviklet, og der bliver solgt ud af genstandene.