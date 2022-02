Hun har truet med at forlade DF - men bliver trods kaos

Trods flere trusler om at forlade partiet vælger Marie Krarup at blive i Dansk Folkeparti.

- Jeg har nogle politiske standpunkter, som jeg vil blive ved med at kæmpe for.



Det fortæller hun efter et gruppemøde, som blev afholdt efter, at fem folketingsmedlemmer har forladt partiet på baggrund af den nye formand Morten Messerschmidt og dårligt arbejdsmiljø.

- Jeg er meget ked af, at de andre har forladt os. Jeg synes, at det er enormt sørgeligt, at partiet ikke var i stand til at fastholde de fem. Dem savner jeg hvert øjeblik, siger Marie Krarup.