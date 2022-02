Hun laver fastelavnsboller med bacon-smag: Nu kommer variant nummer 30

Bagermesterens fastelavnsbolle med bearnaise

For blot to dage siden havde Laila Christensen ellers besluttet sig for, at der var nok muligheder at kaste sig over. Men det ændrede sig hurtigt igen.

- Jeg havde faktisk annonceret, at nu var det slut med at udvide. Men jeg synes også, at 29 var helt i mål og ikke i mål alligevel. 30 lyder bare bedre, siger Laila Christensen.

På menukortet er blandt andet den klassiske fastelavnsbolle med svesker og makroner og den mere utraditionelle med bacon, honninggele, salt og fløde.

Det er første gang, at butikken har så mange forskellige fastelavnsboller. Men det er ikke alle ideer, der har været lige gode:

- Den eneste af dem, vi har lavet, der ikke har haft succes, det var den, jeg kom i tanke om. Det har de andre så også drillet mig med lige siden. Der lavede jeg en, der smagte som bearnaise med estragon og sådan. Den hittede ikke, siger Laila Christensen og griner.