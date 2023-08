Hun troede, de var kriminelle, indtil hun selv blev en af dem

Da hun blev ældre, var alle skolebøger fyldt med små tegninger, og hun var den i klassen, som blev skældt ud for ikke at høre efter, fordi øjne og ører var fokuseret på det, der udfoldede sig på papiret i stedet for på tavlen.

- Jeg kunne godt lide at komme ind i den her eventyrverden, for så var det som om, at min hjerne åbnede sig, og der ingen begrænsninger var for min kreativitet, fortæller hun og forklarer, at det derfor også kun var med nød og næppe, hun fik en studentereksamen.