Hvis hanerne lukker: Ørsted mener at kunne erstatte russisk gas

Ørsted vil fortsat ikke betale for russisk gas i rubler. I stedet er man klar, hvis hanerne lukker.



Det danske energiselskab Ørsted, med hovedkontorer i Skærbæk ved Fredericia samt i Esbjerg, kommer ikke til at skifte mening og vil ikke betale med rubler for gas fra det russiske energiselskab Gazprom.



I stedet har Ørsted forberedt sig på en situation, hvor Gazprom som reaktion lukker for gashanerne ved at fylde lagrene i Danmark og Tyskland. Samtidig vurderer Ørsted, at det bliver muligt at købe gas på det europæiske marked i stedet.

Det fortæller Ørsted i en pressemeddelelse mandag.

Efter Gazprom rejste kravet om betaling for gas i rubler, afviste Ørsted, at det ville være tilfældet. Det russiske selskab gav en deadline for et svar til udgangen af maj - altså tirsdag - men Ørsted har besluttet sig.

- Derfor er der en risiko for, at Gazprom Export stopper med at levere gas til Ørsted, skriver det danske energiselskab i sin pressemeddelelse.

- Det mener vi, vil være et brud på Gazprom Exports forpligtelser under kontrakten.

Den gas, som Gazprom leverer til Danmark, kommer gennem et netværk af gasledninger i Europa. Derfor er der flere andre aftagere af gas fra Gazprom, der ligger mellem Rusland og Danmark.

I stedet skal Ørsted finde andre, der vil sælge gas og levere det til Danmark.

Hvis nogle af de andre aftagere i netværket vil sælge gas til Danmark, kan Gazprom dermed ikke stille sig i vejen for det.

Planer er lagt for at hjælpe kunder

Ørsted oplyser, at selskabet er i kontakt med de danske myndigheder. Her er der lagt en plan for, hvad der skal ske, hvis der ikke er tilstrækkelig med gas til alle danske gaskunder.

Selv om Ørsted måske skal finde nye leverandører til gassen til Danmark, forventer selskabet ikke, at der vil være nogen mærkbar omkostning forbundet hermed.

I sin pressemeddelelse skriver Ørsted:

- Et eventuelt stop i gasleverancer fra Gazprom Export har ingen indflydelse på Ørsteds forventninger til regnskabsåret 2022 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2022, og det påvirker ikke vores strategiske ambitioner og langsigtede finansielle forventninger.

Ørsted er ikke det eneste energiselskab, der ikke vil efterkomme kravet om at betale i rubler.

Det vil hollandske GasTerra heller ikke. Og det har fået Gazprom til at meddele, at der bliver lukket for hanerne tirsdag, oplyser GasTerra ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge kontrakten skulle Gazprom levere to millioner kubikmeter gas til Holland fra nu og frem til oktober.

GasTerra siger om det kommende stop for gasleverancer, at selskabet "har forventet dette og har købt gas andetsteds"