Hvor er der en voksen?: - Vores børn kan ikke vente længere

- Vi hører historier om det pædagogiske personale, der står selv med 30 børn, og det mener vi ikke er holdbart, siger Line Grønfeldt Olsen.

Hun peger på, at det især er i ydertimerne - altså tidlig morgen og ud på eftermiddagen - at der mangler personale.

- Det er et kæmpe problem, for det er netop i ydertimerne, at vores børn er sårbare. Det er i det tidsrum, at de skal have mest omsorg og tryghed, siger tovholderen.

Gule gaver

Forældrebevægelsen mødte ikke tomhændede op på rådhuset.

Med sig havde de breve til alle politikerne, der lykønskede dem, men også mindede dem om, at der er brug for mere pædagogisk personale i daginstitutionerne.