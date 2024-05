I dag afgøres Esbjerg fBs skæbne

Den 23. februar blev Esbjerg sendt i rekonstruktion på begæring af en kreditor, EfB Ejendom, der har talsmanden for styregruppen, Henry Heiberg, i spidsen.

Efterfølgende har den amerikanske ejerkreds ikke formået at overbevise skifteretten om, at den har penge og en bæredygtig plan for fremtiden.

I den nuværende situation skal interesserede investorer nu fremlægge, hvordan de vil drive og finansiere klubben i fremtiden.

Derefter skal skifteretten i dag tage en beslutning om det fremtidige ejerskab.

TV SYD følger med fra skifteretten i Esbjerg.