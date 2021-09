Ida og hendes lille søn indlagt med RS-virus: - Han har svært ved at trække vejret

Ida er mor til tre, og det er ikke hendes første oplevelse med RS-virus. Hun var også indlagt med sin mellemste datter, der dog var tre en halv måned gammel, da hun blev smittet.

Derfor tog Ida det også meget roligt, da hendes søn pludselig fik vejrtrækningsproblemer.

- Det er selvfølgelig en anden situation, når han kun er 10 dage gammel, men vi blev taget godt imod, og der blev lyttet til os, så vi følte os i trygge hænder allerede, da vi kom, siger hun.

Stort udbrud skaber travlhed på sygehuse

Selvom RS-Virus er en meget almindelig luftvejsinfektion, så ser man for tiden betydeligt flere tilfælde af virussen end normalt.

- Vi har ikke set så meget til RS-virus det seneste halvandet år på grund af nedlukningen, og derfor har vi ikke oparbejdet en naturlig immunitet. Derfor bliver alle smittede på én gang, og så spreder smitten sig også, siger Jens Jakob Herrche Petersen, der er ledende overlæge på Børn og Unge Afdelingen ved Sydvestjysk Sygehus.

Virussen producerer "sej snot" og kan give blandt andet hoste og feber. Især mindre børn kan også blive sløve, hvis de bliver smittet. Det kan resultere i, at de ikke får drukket og spist, det de skal.

Hvis man oplever, at ens barn er forkølet, kan man dryppe saltvandsdråber i næsen på barnet eller hæve barnets hoved, når det sover. Ved mistanke om RS-virus skal man kontakte egen læge.

Mange dage på sygehuset

Ida Hedegaard Birks søn var blevet snottet om fredagen og som dagen skred frem, begyndte det at tage til.

- Vi kunne se, at han fik sværere ved at trække vejret, og når han er så lille, han var kun 10 dage gammel på det tidspunkt, så ville vi hellere ringe for tidligt end for sent, siger hun.

Ida mistænker, at hendes yngste søn er blevet smittet af den ældste datter, der var blevet syg en lille uge forinden.