Indbrud i biler eksploderer

Der er sket en kraftig stigning i antallet af indbrud i biler i Esbjerg Kommune. I 2020 modtog Syd- og Sønderjyllands Politi 252 anmeldelser. Sammenligner man det med gennemsnitstallet for perioden 2017 til 2019, er der en stigning på 92 procent - næsten en fordobling.

Syd- og Sønderjyllands Politi er på sagen og efterforsker de mange indbrud, som især er sket i de sidste tre måneder af 2020. Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed fortæller dog, at det også er blevet for nemt for indbrudstyvene.

- Mange efterlader værdier synlige, og bilen ulåst i carporten eller på parkeringspladsen – især hvis man bare lige er væk et kort stykke tid, og det er et problem, siger vicepolitiinspektør Christian Østergård.

Han opfordrer derfor til, at alle borgere hjælper til og giver tyvene dårlige arbejdsforhold.

- Folk ved, at det er dumt at efterlade sin bil ulåst, men vi skal have folk til at gøre noget ved det også. Så luk og lås alle vinduer og døre i bilen – også selvom man kun forlader den for en kort stund, siger vicepolitiinspektør Christian Østergaard og understreger, at det også er vigtigt at tømme bilen for værdier, før man forlader den.