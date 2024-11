Ingen risiko for sigtelse ved indlevering af ulovlige våben

- Vi ønsker ikke, at folk transporterer farlige genstande rundt, da det kan være risikabelt for dem selv og for dem, der befinder sig i nærheden, siger Søren Vraa Larsen.

Politiet understreger, at det er vigtigt at indlevere våbnene korrekt.

- Mange, der deltager, er almindelige borgere, som måske har arvet et våben eller købt et tidligere, men nu ønsker at aflevere det, da det er ulovligt at eje, forklarer Søren Vraa Larsen, politiinspektør i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Indleveringen gælder for alle, og uden risiko for sigtelse.

- Det er simpelthen for at forsøge at få flest mulige våben væk fra samfundet, siger Vicepolitiinspektør, Søren Vraa Larsen.

Hvis man besidder særligt farlige genstande som granater eller sprængstoffer, opfordres man til at kontakte politiet via telefon 114 for at aftale afhentning.

Under den almindelige åbningstid kan borgere aflevere alle former for våben, herunder knive, økser, ammunition og eksplosiver. Det understreges at det er vigtigt, at våbnene ikke blot stilles uden for politistationen, men afleveres til en medarbejder i borgerekspeditionen.

- Vores mål er at få så mange våben som muligt ud af cirkulation i politikredsen. Ethvert våben, der afleveres til politiet, er ét våben mindre ude i samfundet, hvilket mindsker risikoen for, at våben falder i de forkerte hænder, understreger Vicepolitiinspektøren.