Ingrid oplever fotovognschikane, men danskerne kan godt lide hastighedsmålerne

Danskernes holdning til fotovogne er overvejende positiv, selvom et eksempel fra Bramming viser det modsatte.

Nogle bilister synes, det er i orden at udvise frustrationer over at blive taget i at køre for stærkt. Det kan Ingrid Lorentzen fra Bramming berette, efter hun får smidt bunkevis af skrald i sin indkørsel for at lade fotovogn holde der. Den historie fortalte TV SYD første gang onsdag.

Ingrid Lorentzen er lettet over, at politiet har taget hendes anmeldelse seriøst så hurtigt. Foto: Silas Brandt Lilliecrona

Et ægtepar i Aarhus oplevede også for nyligt at blive chikaneret for at have en fotovogn stående, ifølge TV 2 Østjylland. Det er dog ikke en tendens, som Syd- og Sønderjyllands Politi oplever. Det sagde politiinspektør Jan Lambertsen til TV SYD onsdag.

TV SYD tog temperaturen for holdninger til fotovogne på rastepladsen ved Skærup. Her var de adspurgte bilister uforstående over for folk, der udviste frustrationer over at få en fartbøde.

TV SYD spurgte bilister på rastepladsen i Skærup om frustrationer ved fotovogne efter Ingrid Lorentzens oplevelser.

- Det synes jeg er mærkeligt. Hvis man bliver blitzet, er det jo ikke fotovognens skyld. Så er det fordi, man har kørt for stærkt, siger Rikke Hansen fra Haslev. - Hvis de kører for stærkt, så ved de, at chancen er der. Jeg kørte selv for stærkt engang, hvor jeg kørte 55 kilometer i timen i byen og fik en bøde. Jeg vidste, at chancen for at få en bøde var der, men jeg synes selvfølgelig, at det var træls alligevel, siger Rene Madsen fra Give.

Rene Madsen og Rikke Hansen har prøvet at ryge i fotofælden, men forstår ikke folk, der viser frustrationer. Foto: Kjeld Friis, TV SYD