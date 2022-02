Instruktør mistede datter: Vil dele erfaringer med Oscar-bud

Mistede en datter

Martin Strange-Hansen står bag filmens manuskript og har også instrueret filmen, som er cirka 18 minutter lang.

Han fortæller, at den er baseret på erfaringer, som han fik, da han i 2001 mistede en datter, som havde en muskelsvindsygdom.

I den periode oplevede han at have mange af livets store spørgsmål tæt på.

- Det er den grundfølelse og grundstemning, som i virkeligheden er udgangspunktet for det, der sker i filmen. Det var nærmest mig, der kom ind på den bar, som hovedpersonen gør, fordi det gjorde jeg selv dengang.

- Jeg havde brug for en dobbelt whisky for at kunne sove. Den tapper ind i nogle meget personlige oplevelser, men jeg har så fundet ud af, at de her oplevelser er meget universelle, siger Martin Strange-Hansen.

Dele erfaringer

Han beskriver det som "ret fantastisk" via filmen at kunne dele nogle af de erfaringer, han har gjort sig.

- Det har ikke været terapeutisk. Men det er en måde at dele noget erfaring, jeg fik omkring det at være menneske gennem min datter. Noget hun lærte mig.

- At jeg får mulighed for at fortælle det videre - og nu videre til et meget større publikum - er jeg rigtig glad for, siger Martin Strange-Hansen.

Han har før vundet en Oscar. Det gjorde han i 2003 for kortfilmen "Der er en yndig mand".

Men det føles alligevel, som om det er første gang.

- Jeg har en fornemmelse af, at det her er helt anderledes, end da jeg var der sidst. Dengang var jeg lige kommet ud af filmskolen.

- Nu har jeg en oplevelse af at være en moden fortæller og fortælle noget fra et helt andet perspektiv med et meget personligt udgangspunkt. Derfor føles den her gang, som om det er meget tættere på, siger han.

Oscaruddelingen finder sted 27. marts i år i Los Angeles.