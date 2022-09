Formålet med Dansk-Rumænsk forening Esbjerg er at skabe tættere relation og samarbejde mellem danskere og især rumænere, der bor i området. En af Davids første bedrifter i foreningen var at sikre, at de jyske rumænere fik mulighed for at stemme ved det rumænske præsidentvalg, skriver 3F i en pressemeddelelse.

- Tusind tak for prisen. Det var jo ikke sket, hvis ikke jeg havde været medlem af en rigtig fagforening. Jeg er meget stolt og rørt, siger Daniel Teodor Avram i sin takketale.