Inventar fra Tobakken sælges nu på auktion

Ifølge avisen er alt fra musikudstyr til julepynt og vaskemaskiner klar til besigtigelse mandag, og hvis man vil byde på inventaret, skal man gøre det inden den 12. maj klokken 12.

Inventaret sælges kun samlet, og der er en mindstepris på 1,1 millioner kroner plus moms. Så det er den store tegnebog, der skal frem, hvis man ønsker at byde.

Ifølge JydskeVestkysten er Esbjerg Kommune interesseret i at aftage lys- og lydanlæg samt resten af inventaret.



- Vi har jo sagt, at vi ønsker, at der igen skal være et rytmisk spillested på Tobakken, og så er det klart, at vi ønsker at erhverve ingredienserne til det uanset, hvilken form på spillestedet, Kultur & Fritidsudvalget så siden vælger, udtaler formand for udvalget, Jakob Lose, til avisen.