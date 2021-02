Iskold succes for Esbjerg-firma

Firmaet laver frysere, der kan fryse ned til nærmest absurde minusgrader, og så er de store. De største skabe kan rumme flere hundrede tusinder vaccine-ampuller - perfekte forhold for de skrøbelige coronavacciner.

- Salget i december var langt over det, vi er vant til. På et tidspunkt måtte vi have ingeniører og kontorpersonale ned på gulvet for at hjælpe med at pakke, fortæller direktøren, der selv var med til at køre gaffeltruck.

- Og inden vi gik på nytårsferie den 29. december, var der fuldstændig tomt i vore to store lagerhaller. Og vi har gearet produktionen op i januar, så vi nu kører i 5.gear.



Slavisk diciplin

Et eksempel: På fredag begynder de at vaccinere i Mannheim i Tyskland, og så skal 32 frysere stå klar eller rettere, de skal stå klar allerede torsdag aften.

- Det kræver en slavisk disciplin. At komme for sent, og risikere at vaccinen bliver ødelagt er utilgiveligt. Derfor er vi helt oppe på den høje klinge, siger direktør Laugesen.

Han regner med, at virksomheden vil fortsætte oppe på nævnte klinge det meste af i år. Arctiko har afdelinger i Singapore, New York og Memphis, Tennessee.