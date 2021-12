Iværksætter Noor Meng er nyt medlem i TV SYDs bestyrelse

Den 41-årige kvinde, der kom til Danmark for 22 år siden fra Irak, har haft travlt med uddannelse og at skabe sig en karriere lige siden, hun første gang satte ben på dansk jord.

Da Noor Meng så opslaget om, at TV SYD søgte et nyt bestyrelsesmedlem til aktieselskabsbestyrelsen, var hun slet ikke i tvivl om, at hun skulle søge posten.

- Jeg kunne ikke lade være. Det lyder vanvittigt spændende, og jeg mener at have en del at byde ind med i TV SYDs A/S bestyrelse, fortæller Noor Meng og uddyber: