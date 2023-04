Jan er veteran og kæmper mod fordomme på arbejdsmarkedet

45-årige Jan Samuelsen har flere udsendelser som soldat med sig i bagagen, men ofte skriver han det ikke, når han søger job.

- Så kommer samtalen bare til at dreje sig om noget helt andet. Så vil de høre røverhistorier, og så bliver det ofte til ingenting, fortæller Jan Samuelsen.

Har meget at byde på

Den tidligere konstabel er en af de veteraner, der oplever, at det kan være svært at finde et nyt job.

Efter han forlod forsvaret, fik Jan Samuelsen job i kriminalforsorgen, men efter et overfald er han nu ledig.

- Det er frustrerende. Jeg synes jo, at jeg har supermeget at byde på med min baggrund i forsvaret og i kriminalforsorgen, men det er lige med at få det solgt, siger Jan Samuelsen.