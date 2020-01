Jan har otte timers oprydning dagen derpå

Konfetti. Smadrede shots- og champagneflasker. Nytårshatte. Madrester. Rester fra nytårspynt og -krudt.

Der er ingen tvivl om, at der har været fest i gaden, når man går en tur gennem Esbjerg midtby.

- Jeg tænker, at folk har haft det sjovt, og at de har været ude at feste. Det ser i hvert fald sådan ud, siger Jan Kjeldsen, der er citypedel i Esbjerg Kommune.

Mens nogle nok stadig festede, mødte Jan Kjeldsen på arbejde klokken fem i morges. Og det syn, der mødte ham, er ikke noget, der kommer bag på citypedellen.

- Det overrasker mig ikke, at der ser sådan her ud i dag. Og jeg vil sige, at mængden af affald er forventelig efter festlig nytårsnat.

Det flyder med genstande, der indikerer, at der har været godt gang i nytårsfesten i Esbjergs gader. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Der er nok at tage fat i for at gøre Esbjergs gader nydelige igen. Først skal citypedellerne have fjernet de store ting, der flyder i kantstenene. Derefter kan de hente deres maskiner, så de kan komme helt til bunds og fjerne resterne fra det forgangne år.

I følge Jan Kjeldsen kræver det i hvert fald otte timers arbejde, før Esbjergs midtby ser nogenlunde præsentabel ud igen.

- Det er ret vildt, at man skal bruge så mange timer på at gøre det rent og pænt igen. Men det tager den tid, det tager, siger han til TV SYD.