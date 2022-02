Jason har som den sidste af 17 golden retrievere fået nyt hjem hos familien Langberg

Vælger altid en internathund

Familien har haft hund i 10 år, og den sidste fik de i sin tid fra en familie, som ikke længere kunne have den. Og der var heller ingen tvivl i familiens sind om, at når de skulle have en ny hund, skulle det være en hund fra et internat.

- Der er så mange hunde som mangler et kærligt hjem, og derfor var vi ikke i tvivl om, at vi gerne ville have en internathund. Jeg håber da, at den her sag kan være med til at gi' folk mod på at adopter et dyr, fra et internat, fortæller en glad Allan Langberg.

De første 24 timer er gået godt: - Jason er rolig og tålmodig

Den første nat i det nye hjem er gået godt, fortæller Allan Langberg til TV SYD.

- Han er så rolig og tålmodig, og rigtig god til at tage kontakt til os, siger han.

Jason følger familien rundt, hvor de er. Han har har selvfølgelig skullet vænne sig til sit nye hjem. For at lette processen, sov Allan på sofaen den første nat, så Jason følte sig tryg. Det er ikke kun Allan og hans kone Ditte der er glade. Også sønnen Lau på fire er glad for sin nye bedste ven.

- Vi fik at vide, at Jason var rigtig glad for bamser, så Lau valgte straks en bamse som Jason kunne få, når vi hentede ham. Lau var også med ude og lufte Jason både den første aften og morgenen efter og han vågnede allerede klokken 04 i morges, for lige at tjekke om han stadig var der, så vi er rigtig glade, griner Allan Langberg.