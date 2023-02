Jesper Jensen kvitter Esbjerg med blødende hjerte: - Jeg er egentlig ikke klar til at stoppe

- Jeg kunne ikke have gennemført at stoppe i Esbjerg til sommer. Jeg er egentlig ikke klar til at stoppe. Havde der været flere timer i døgnet, havde jeg helt sikkert fortsat med begge dele.

- Men jeg har også altid sagt, at jeg hellere vil stoppe fem år for tidligt end et halvt år for sent. Det er min kones barndomsklub, og det er også blevet mit hjerteblod og mine børns klub. Jeg skal kunne gå derfra med oprejst pande, og det ved jeg, at jeg kan i sommeren 2024, siger Jesper Jensen.

Hans nye aftale med Dansk Håndbold Forbund løber til 30. juni 2026.