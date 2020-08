Jo, vi er faktisk truet af konkurs

- Det bedste scenarie er, at vi kommer ud af 2020 med et underskud på 750.000 kroner. Worst case ender vi et sted mellem minus to og minus tre millioner på bundlinjen.

Ordene kommer fra Jan Mols, som med rynkede bryn scroller ned gennem en mail, han for nylig sendte til Esbjerg Kommune.

Jan Mols er leder af Danmarks næststørste spillested, Tobakken i Esbjerg, og har været i gang med at lave et ”reality-tjek” på spillestedets økonomi i corona-tiden. Det er blevet til fem scenarier, som alle ser dystre ud. Det ene værre end det andet.

Du sagde, at vi vel ikke er truet af konkurs, da vi er et regionalt spillested og får støtte fra både stat og kommune. Men svaret er, at det er vi faktisk Jan Mols, leder af Tobakken, Esbjerg

Uanset hvordan Jan Mols vender og drejer situationen, så tror han ikke på, det længere er muligt at redde årets økonomi.

Allerede nu har Tobakken oparbejdet et underskud på 500.000 kroner i 2020 på grund af forårets aflysninger. Kun hvis corona på magisk vis forsvinder fra jordens overflade lige så pludselig, som den dukkede op, og alle kaster sig uhæmmede ud i nattelivet, kan underskuddet fastholdes på dét niveau.

Kan ikke bare lade millionerne rulle

- Du sagde, at vi vel ikke er truet af konkurs, da vi er et regionalt spillested og får støtte fra både stat og kommune. Men svaret er, at det er vi faktisk. Hvis vi ikke får en stor pose penge fra NOGEN, så risikerer vi, at vi ikke kan drive stedet videre, medmindre vi opgiver alle aktiviteter resten af året, siger Jan Mols til TV SYD.

”Nogen” kan stort set kun være kommunen. Det er derfor, Jan Mols har sendt sine scenarier afsted til Esbjerg Kommune.

Jeg kan jo ikke bare beslutte at lade millionerne rulle uden at være sikker på, at der er nogen, der vil spænde et sikkerhedsnet ud under os. Jan Mols, leder af Tobakken, Esbjerg

- Jeg kan jo ikke bare beslutte at lade millionerne rulle uden at være sikker på, at der er nogen, der vil spænde et sikkerhedsnet ud under os. Ellers er det jo reelt en konkurs, vi styrer imod.

Jan Mols kigger op på Tobakkens store scene, som om hans dilemma stod malet hen over bagtæppet med usynligt blæk: Luk eller tab endnu flere penge.

Det er et skrækscenarie for en mand, hvis hele raison d’être er at sikre et levende og blomstrende musikliv i området.

De tomme mikrofonstativer, slukkede projektører og pinagtigt rene barer synes at råbe tavst på høj musik og festende mennesker.

Pengemaskine lagt død

- Normalt går vores drift i nul. Vi har ingen egenkapital, og hvis vi skaber et millionunderskud, som ingen vil dække, så kan det ikke lade sig gøre at drive stedet videre, konstaterer Jan Mols.

- Med vores indtjeningspotentiale vil det tage mange år at afvikle en gæld på et par millioner, og i forvejen har vi måttet skære stort set al vedligehold og alle nyindkøb af udstyr væk de seneste tre år for at betale et underskud, vi lavede for tre år siden.

På den anden side har Tobakken som regionalt spillested en forpligtelse til at levere koncerter fra både det lokale vækstlag og fra den nationale og internationale scene.

Jan Mols’ stemme runger i den tomme koncertsal.

Det ironiske ved situationen er, at de store udsolgte koncerter – som normalt er dem, Tobakken tjener mange penge på – nu risikerer at give store underskud i stedet.

- Vi forventer, at omsætningen i baren vil falde til 60-70 procent af omsætningen ved en normal koncert – også selv om vi fik lov til at holde en stående koncert for 1.000 mennesker. Hvis dén forventning holder stik, ja så kommer vi ud med et underskud på to millioner kroner, hvis vi gennemfører et fuldt program i efteråret, siger Jan Mols.

Spillestedet Tobakkens "pengemaskine" er koncertsalen med plads til 1350 publikummer. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Klar til siddende koncerter

75 kilometer længere vestpå – på Godset i Kolding – er de ansatte gået i gang med at samle IKEA-skamler. Cirka 100 styk skal forsynes med ben og metal-bøjler, så de kan kobles sammen med Godsets stole.

- Skamlerne skal fungere som små borde, som man kan sætte sin kaffe eller sin drink på, når de første indendørs koncerter siden corona-nedlukningen af Danmark, skal spilles senere på måneden, forklarer leder af Godset, Martin Røen Hansen til TV SYD.

Ti stole og ti skamler skal sættes sammen i lange rækker. På den måde sikrer Godset diskret, at der er nøjagtigt en meter fra stoleryg til stoleryg.

Det er vigtigt, at de restriktioner, politikerne sætter op for musiklivet, giver mening for spillestederne og for publikum, mener Martin Røen Hansen som er leder Godset i Kolding med plads til 700 stående publikummer. Han håber, at spillestederne får mere frihed under ansvar i stedet for regler, der synes strammere på spillestederne end i det øvrige samfund. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Usikker økonomi

- Der er plads til cirka siddende 100 publikummer, når vi skal opfylde de nuværende corona-restriktioner, fortæller Martin Røen Hansen.

Det er en syvendedel af de 700 stående tilskuere, der normalt er plads til.

Hvad det koster Godset at holde koncerter for en brøkdel af det publikum, der normalt er plads til, har Martin Røen opgivet at regne på.

Han ved, at han trækker et underskud på en halv million kroner med sig fra foråret. Med lidt held og de rigtige aftaler med kunstnerne, kan han holde underskuddet nede på den halve million resten af året.

- Men lige nu ligger Dansk Live i forhandlinger med D.A.S. – Danske Agenters Sammenslutning – om hvordan man kan sikre, at både kunstnere, agenter og spillesteder kan overleve krisen.

- Hvis det ender med, at musikerne skal have deres fulde honorar, så kigger vi ind i et millionunderskud af ukendt størrelse, siger Martin Røen Hansen til TV SYD.

Vil have regler lempet

Martin Røen Hansen opfordrer politikerne til at gå mere nuanceret til værks, når de skal kigge på en genåbning af musiklivet.

Når vi ser os rundt i samfundet, så er vi underlagt langt strengene krav end man er i offentlig transport, på fodboldstadions og i butikker. Derfor giver restriktionerne i musiklivet ikke mening. Martin Røen Hansen, leder af Godset, Kolding

- Her på Godset har vi eksperimenteret med sikre måder at afvikle vores koncerter på, og jeg mener, at musiklivet holdes lukket på et grundlag, som ikke nødvendigvis er rigtigt, siger Martin Røen Hansen til TV SYD.

- Når vi ser os rundt i samfundet, så er vi underlagt langt strengene krav end man er i offentlig transport, på fodboldstadions og i butikker. Derfor giver restriktionerne i musiklivet ikke mening, siger Martin Røen Hansen.

Alle forventer underskud

En rundringning til seks offentligt støttede spillesteder viser, at de alle i varierende grad forventer underskud som følge af forårets nedlukning, og hvis der ikke åbnes for, at der kan holdes koncerter i normalt omfang, så vil efteråret byde på nye underskud.

Forventet økonomi hos spillesteder i Syd- og Sønderjylland efter corona: Tobakken, Esbjerg Tobakken har i sin store koncertsal plads til 1350 stående publikummer, og er Danmarks næststørste spillested efter Vega i København. Under Tobakken hører også scenerne på Ungdomshuset Konfus og Huset. Leder af Tobakken, Jan Mols, har sendt fem scenarier for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen til Esbjerg Kommune. I allerbedste fald kommer Tobakken ud af 2020 med et underskud på 500.000 kroner, men det kræver, at alt normaliseres fra 1. september, og at publikum kommer i fuldt tal og køber ind i baren som normalt. Værste scenarie er, at Tobakken kommer ud af 2020 med et underskud på 2,4 millioner. Hvis regeringen ikke åbner op for store koncerter i genåbningens fase fire, kan Tobakken klare sig igennem med et underskud på 1,1 mio. kroner, hvis der udelukkende gennemføres et lille antal koncerter, som kan sælge billetter nok til ikke at give underskud. Godset, Kolding Godset har plads til 700 stående publikummer. Spillestedet ejes og drives af Kolding Kommune, mens det er foreningerne Rock’ In House og Jazz6000, der arrangerer koncerter. Økonomien i foreningerne forvaltes af Godsets spillestedsleder, Martin Røen Hansen. Nedlukningen i foråret har genereret et underskud på 500.000 kroner, og Martin Røen Hansen regner med, at Godset kan gennemføre efterårssæsonen uden større tab med de nuværende coronarestriktioner. Rock’ In House har en egenkapital på tre millioner kroner, og der er derfor ikke umiddelbar risiko for at spillestedet eller foreningen går konkurs trods krisen. Bygningen, Vejle Bygningen i Vejle kan huse op til 600 stående publikummer, og har status som regionalt spillested under Godset i Kolding. Bygningen er et kulturhus og har udover koncertaktiviteterne kommerciel udlejning af møde- og festlokaler. - Vi havde budgetteret med et overskud på 150.000 i 2020, men kom ud af første halvår med et samlet underskud på 700.000 kroner. I første halvår har vi tabt cirka 200.000 kroner på koncertdelen, og hvis vi kommer til at fortsætte ind i efteråret med samme restriktioner som nu, så regner jeg med, vi kan begrænse tabene på koncertaktiviteterne til yderligere 2-300.000 kroner, da vi vil kunne gennemføre mange af de små koncerter, fortæller leder af bygningen, Anders Hess. Samlet set vurderer Anders Hess, at Bygningen vil overleve tabene, men at de formentlig vil æde kulturhusets egenkapital på 900.000 kroner op. Dermed vil stedet økonomisk være afhængig af Vejle Kommune, siger Anders Hess. Tøjhuset, Fredericia Tøjhuset i Fredericia har plads til 400 stående publikummer og råder desuden over Eksercerhuset med plads til 750 stående publikummer. Tøjhuset har status som regionalt spillested under Godset i Kolding. - Hvis der ikke bliver åbnet op for stående koncerter, er det lige som at give os dødsstødet. Det vil koste os mellem 500.000 kroner og en million. Det vil betyde aflysninger og manglende salg i baren, hvis vi udelukkende kan holde koncerter for et siddende publikum, fortæller leder af Tøjhuset, Sune Rasmussen. Sønderborghus, Sønderborg Sønderborghus har plads til 450 stående gæster og har status som regionalt spillested. Ifølge spillestedsleder Lars Ole Hansen vil årets underskud ende mellem 100.000 kroner og 1,3 millioner kroner. - Bedste scenarie er, at vi kommer ud af 2020 med et underskud på 100.000 kroner. Det forudsætter, at alt normaliseres ved udgangen af august, og vi kan sælge vores billetter. Vores worst case scenarie er et underskud på 1,3 millioner kroner, som udløses, hvis vi bliver lukket helt ned og stadig skal betale en del af kunstnernes honorar. Sønderborghus har en egenkapital på cirka en million kroner, og Lars Ole Hansen forventer, at spillestedet derfor godt kan overleve et worst case scenarie. Kulisselageret, Horsens Kulisselageret har plads til 150 stående gæster. Spillestedet har ikke status som regionalt spillested, men får honorarstøtte fra Kulturministeriet. Kulisselageret kommer ud af foråret med et underskud på cirka 100.000 kroner, og hvis de nuværende restriktioner fortsætter, forventer spillestedsleder, Jeppe Vind, at underskuddet vil stige. - Vi vil have plads til så få siddende publikummer, at vi er nødt til at kigge på, hvilke koncerter, det overhovedet giver mening for både musikere og publikum at holde. Vi vil helt sikkert skulle kigge på at tale med musikerne om at udskyde koncerter, og så vil økonomien afhænge af, om vi kan påberåbe os force majeure, siger Jeppe Vind til TV SYD. Se mere

Alligevel er det de færreste spillestedsledere, der frygter en decideret konkurs.

- Vi tror på, at kommunerne ser stor værdi i at have et spillested, som er forpligtet på at sikre, at de lokale bands – hele det vækstlag, der skal klække fremtidens store musiknavne – har et sted at optræde. Derfor tror vi også på, at kommunerne ikke vil lade os gå ned, siger Martin Røen Hansen til TV SYD.

Det nytter ikke, at politikerne læner sig tilbage og tror at alt er i den bedste orden, fordi vi bare kan leve af de tilskud, vi får fra kommuner og stat. Jan Mols, leder af Tobakken, Esbjerg

I Esbjerg er Jan Mols enig i det synspunkt.

- Men det nytter ikke, at politikerne læner sig tilbage og tror, at alt er i den bedste orden, fordi vi bare kan leve af de tilskud, vi får fra kommuner og stat. Sådan er vores verden her på Tobakken ikke, siger Jan Mols til TV SYD.

- Det er de store, populære, udsolgte dansekoncerter, hvor folk køber stort ind i baren, der er med til at finansiere alle de mange koncerter, der ikke løber rundt økonomisk, siger han.

Støtter musikere gennem overpris

Ifølge Jan Mols er mange musikere og agenters honorarkrav ude af trit med musikernes reelle markedsværdi.

Agenterne presser priserne opad, og ofte er vi tvunget til at betale langt mere i honorar, end vi kan sælge billetter for, fordi vi har en forpligtelse til at støtte musiklivet. Det gør vi også gerne. Jan Mols, leder af Tobakken, Esbjerg

- Agenterne presser priserne opad, og ofte er vi tvunget til at betale langt mere i honorar, end vi kan sælge billetter for, fordi vi har en forpligtelse til at støtte musiklivet. Det gør vi også gerne. Men hvis vi ikke kan tjene penge på de store koncerter – og det kan vi ikke lige nu, fordi vi ikke må holde dem – så risikerer vi at mangle et par millioner i kassen, siger Jan Mols.

Han frygter, at et eventuelt underskud vil blive konverteret til gæld, som Tobakken skal betale af på i årevis i værste fald.

- Det er derfor, jeg rejser flaget. Vi har brug for at investere i udstyr og i at vedligeholde vores koncertsted, og det kan vi ikke, hvis vi de næste år skal bruge alt, vi kan tjene ind på at betale af på gæld i mange år frem i tiden.