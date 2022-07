Jørgen og hans datter var 20 meter fra det sted, hvor det første skud blev løsnet

- Vi er selvfølgelig berørte af situationen. Vi var meget meget tæt på.

Jørgen Ahlquist og hans datter Frida var i går til stede i storcentret Fields, hvor tre personer blev dræbt i et skyderi.

Fire er i skrivende stund i kritisk tilstand.

De ankom søndag eftermiddag til København, hvor de om aftenen skulle til koncert med den britiske musiker Harry Styles.

Ved ankomsten tog de direkte ud til Royal Arena for at se, hvor de skulle være.



Men da der stadig var nogle timer før koncerten gik i gang, tog de derfor over i Fields for at få noget at spise.

De besluttede sig for at tage ind på Kentucky Fried Chicken-restauranten på 2. sal, hvor de satte sig på en plads cirka fem meter fra gangarealet.

20 meter væk

Umiddelbart efter, at de var færdige med at spise, begyndte folk at løbe ude på gangen.

- Jeg når at tænke, at det enten er et skyderi eller Harry Styles, der er dukket op, og så kommer første skud, fortæller Jørgen Ahlquist, der også er byrådspolitiker i Esbjerg Kommune, og fortsætter:

- Vi er cirka 20 meter væk fra det første skud, og vi når at rejse os op, så kommer andet skud.