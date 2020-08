Jonas Dal erstatter Bo Henriksen i AC Horsens

Bo Henriksen stopper med øjeblikkelig virkning som cheftræner i AC Horsens. Han erstattes af Jonas Dal.

Superligaklubben AC Horsens skifter cheftræner Bo Henriksen ud med Jonas Dal med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

For knap en måned siden blev det meddelt, at Bo Henriksen ikke ville forlænge sin kontrakt, der stod til at udløbe i sommeren 2021.

Men nu stopper cheftræneren altså et år før kontraktudløb.

Ind kommer Jonas Dal, der blandt andet har en fortid i Hobro.

- Jonas Dal passer som træner og menneske perfekt ind i vores kultur og klub, og han bliver en nøgleperson i forhold til at videreudvikle superligatruppen og spillestilen, og han skal også omfavne vores talentudvikling på akademiet, som vi prioriterer højt, siger AC Horsens-direktør Kristian Nielsen

- Han kommer med solid trænererfaring og har senest stået i spidsen for FC Fredericia, hvor han har været med til at skabe flotte resultater, og der er ingen tvivl om, at vi har store forventninger til Jonas.