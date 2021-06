Jonas var ude at magnet-fiske med sin 4-årige søn: Far, jeg har fundet et gevær!

Det var en lidt anderledes fangst, Jonas Olsen og hans søn William kom hjem med, da de var ude at fiske. Det var nemlig ikke fiskestænger, de havde taget med, men i stedet et par store kraftige magneter, som de smed i Kongeåen. Normalt plejer de at fange søm, små lommeknive eller cykler.

- Så råber min søn lige pludselig ’far! Jeg har fundet et gevær’. Jeg tænkte ’det er fint med dig’, men da jeg vendte mig, var han ved at hive et gevær op af vandet, fortæller Jonas Olsen.