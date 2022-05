Josefine dyster om at kvalificere sig til VM i orienteringsløb

Det er 16 år siden, der sidst er blevet afholdt VM i orienteringsløb på dansk jord, så sommerens begivenhed vækker glæde hos Flemming Jørgensen, der er eventdirektør for stævnet.

- Det bliver en stor oplevelse både at arrangere det og og se det som tilskuer. Alle er velkomne til at se det, og vi håber meget, at folk vil komme, fortæller han og forklarer, at planlægningen til sommerens kommende VM begyndte tilbage i 2016.