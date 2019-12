Jul på psykiatrisk: Det er mere trygt at være her

Juletiden kan være svær, hvis man ikke kan fejre den med sin familie, men i stedet skal fejre den på psykiatrisk afdeling. Det skal dog ikke være nogen hindring for ikke at julehygge, derfor er hele psykiatrisk afdeling på Sydvestjysk pyntet op af patienterne. En af dem er Lars, der frivilligt har valgt at tilbringe juleaften på afdelingen.

- Når man har det skidt, så har man mest lyst til at være her. Der er personale rundt om en døgnet rundt, så man føler sig mere tryg, fortæller Lars.

Lars vil gerne fortælle om at holde jul på psykiatrisk afdeling, men han ønsker ikke sit efternavn eller diagnose frem.

Så hjemligt som muligt

Personalet har sammen med patienterne dekoreret afdelingen, og derudover hygger de sig med lidt ekstra julegodter.

- Når man er så syg, at man ikke kan holde jul med dem, man har kær, så ligger det mig meget på sinde, at patienterne her skal have så hjemlige omgivelser som muligt. Det bliver aldrig hjem, men at vi gør noget helt ekstraordinært for at vores patienter føler, det er dejligt at holde juleaften på psykiatrisk afdeling, siger Tenna Olsen, der er funktionsleder på afdelingen.

I morgen skal tolv patienter og fire ansatte fejre julen sammen med juletræsdans, risalamande, mandelgave og alt, hvad det indebærer.

Hele afdelingen er pyntet op af patienterne. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD