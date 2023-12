Julen og nytåret er en svær tid for mennesker med alkoholproblemer

Det fortæller Bjarne Stenger Elholm, der er leder af Alkolinjen, som drives af Alkohol og Samfund i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

- December er en måned, hvor det generelt er acceptabelt, at man drikker, og alkohol fylder meget over jul og nytår for mange, og derfor gælder det om - både over julen og resten af året - at tage en åben snak om alkoholforbruget, hvis man har en mistanke om, at en pårørende har et problem, siger Bjarne Stenger Elholm.

- Jo mindre vi taler om alkoholproblemer, jo større bliver tabuet, og desto sværere bliver det at løse.