Kæmpe brøler – ligahold forventer at blive taberdømt

Omkring 60 personer deltager i weekenden i den første erotikmesse for blinde og svagsynede. En af dem var 36-årige Søren Jensen fra Vejle.

Sexdukker, pisk og dildoer. Det er helt normale ting, som du vil støde på ved de fleste erotikmesser. Også ved den, der i weekenden er på Fuglsangcentret i Fredericia. Men det er dog ikke alt ved messen, der er helt, som man typisk oplever det. Messen er nemlig den første erotikmesse for blinde og svagsynede.

Der var lidt af hvert, som deltagerne kunne røre ved. Foto: Dansk Blindesamfund

En af de omkring 60 gæster, der er tilmeldt messen, som Dansk Blindesamfund står bag, er 36-årige Søren Jensen fra Vejle. Han er født blind og er glad for, at der nu er kommet sådan et tilbud til synshandicappede. - Den store opbakning viser bare, hvor stort et behov der er for at tage et emne op som dette. Rigtig mange blinde og svagsynede oplever, at seksualundervisningen i folkeskolen ganske enkelt ikke har fundet sted. Enten er de blevet helt udelukket fra undervisningen, eller også har lærerne ikke formået at tilrette undervisningen, så den har givet mening for den synshandicappede elev, fortæller han.

Søren Jensen er en af de omkring 60 personer med synshandicap, der deltager i erotikmessen. Foto: Dansk Blindesamfund

- Et grundlæggende fysiologisk behov Som blind eller stærkt svagsynet er det ifølge Gitte Micheelsen, der er aktivitets- og medlemskoordinator i Dansk Blindesamfund, nødvendigt at kunne røre ved alle materialerne, for at man kan fornemme, hvad der vækker ens seksuelle nysgerrighed, når nu synet ikke er en mulighed. - Alle mennesker har et grundlæggende fysiologisk behov, vi har brug for at få opfyldt og tilfredsstillet - også, selvom du har et synshandicap eller hvilket som helst andet handicap. Men hvor går du hen og finder ud af, hvad der findes af tilbud på det erotiske marked, som netop tiltaler dig, når du ikke kan se?, siger hun.

Lone Bøgeskov er seksualvejleder på IBOS og holdt oplægget 'Krop og lyst' ved erotikmessen. Foto: Dansk Blindesamfund