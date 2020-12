Kalkun solgt i Kvickly i Ribe er uspiselig

Uegnet som menneskeføde

Helt præcist er årsagen, at der er konstateret dårlig lugt ved åbning pakkerne med kalkunerne i. Det gør, at varen ikke er egnet til at blive spist af mennesker. Der står dog ikke yderligere om, hvorvidt der kan være sundhedsmæssige risici forbundet med at indtage kalkunen.

Har man købt en kalkun fra partiet, oplyser Fødevarestyrelsen, at man bør kassere kalkunen eller aflevere den tilbage i butikken, man har købt den i.