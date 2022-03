Kast med fyrværkeri afbrød fodboldkamp

Stillingen ved afbrydelsen var 0-1 på et mål af udeholdets Adam Sørensen i det 36. minut.

Esbjergspilleren Isak Oli Olafsson blev efter scoringen udvist med et direkte rødt kort.



Efter en pause på lidt over fem minutter blev opgøret genoptaget.



Esbjerg fB ligger i bunden af 1. division og har desperat brug for point for ikke at komme i nedrykningsfare. Lyngby er et af topholdene i landets næstbedste række.