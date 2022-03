Kast med fyrværkeri afbrød fodboldkamp to gange

Stillingen ved afbrydelsen var 0-1 på et mål af udeholdets Adam Sørensen i det 36. minut.

Esbjergspilleren Isak Oli Olafsson blev efter scoringen udvist med et direkte rødt kort.



Efter en pause på lidt over fem minutter blev opgøret genoptaget.



Skete igen ved 0-3

Men det skete altså igen. Kort før afslutningen kammede frustrationerne igen over for nogle af hjemmeholdets fans. Bagud 0-3 med et par minutter tilbage af den ordinære spilletid blev der igen kastet fyrværkeri på banen.

Jonas Bøgelund afbrød atter kampen, og flere fra Esbjerg-lejren var tydeligt utilfredse med tilskuernes opførsel.

Umiddelbart lod det til, at opgøret var blevet fløjtet af før tid, men spillerne insisterede på at gå tilbage på banen.

I stedet for at spille fodbold, endte det dog med, at Esbjerg-spillerne - efter aftale med Lyngby - stod stille og bare trillede bolden rundt, som var det til træning, i protest mod hændelserne på tilskuerpladserne.

Da kampuret rundede 90 minutter fløjtede Jonas Bøgelund prompte kampen af.

Esbjerg fB ligger i bunden af 1. division og har desperat brug for point for ikke at komme i nedrykningsfare. Lyngby er et af topholdene i landets næstbedste række.