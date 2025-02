Kendt og prisvindende forfatter død efter kort sygdomsforløb

Taron Nikolyan kalder sin familie for en dansk kernefamilie med mor, far og to børn. Nu har en menneskelig fejl revet dem fra hinanden, og hans forældre er udvist af landet.

Når det danske fodboldlandshold løber på banen for at sparke kasser ind, så vil ægteparret Robert Nikolyan og Naira Zhamkochyan uden tvivl hoppe i de rød-hvide farver og tænde for tv'et. Også selvom de er født og opvokset i Armenien, for de har boet i Danmark siden årtusindeskiftet, og det er her, de føler sig hjemme. De elsker den danske natur, hvor de har gået mange ture med deres hund, de elsker svømmehallen, de har brugt til at motionere, og så elsker de at bruge byens kulturliv sammen med venner og familie. Der er faktisk stort set ikke en koncert i Kolding, som ikke har haft Naira Zhamkochyan blandt publikum. - Vi er taknemmelige for Danmark, siger Robert Nikolyan. - De elsker Danmark mere - eller lige så meget - som en dansker, tilføjer deres 32-årige søn Taron Nikolyan.

Robert Nikolyan og Naira Zhamkochya fulgte altid godt med, når Danmark skulle spille fodbold. Foto: Privatfoto.

Men nu bor de her ikke længere. En menneskelig fejltagelse i 1999 har betydet, at de netop er blevet udvist af landet. - Vi savner vores hverdag og rutiner. Vi har boet halvdelen af vores liv i Danmark, så det er hårdt, siger Naira Zhamkochya. En presset familiefar Da Robert Nikolyan ankom til Danmark i 1999, havde han fået en anbefaling, der nu har fået store konsekvenser. Han havde fået fortalt af andre asylansøgere, at han skulle opgive et andet navn end sit eget, for så ville det være nemmere at få en opholdstilladelse. - Jeg blev nødt til at redde min familie, så jeg blev nødt til at sige urigtige oplysninger, siger Robert Nikolyan. - Det er selvfølgelig ikke okay, tilføjer hans hustru Naira Zhamkochyan, der kort tid efter også rejste til Danmark.

Dengang var Robert Nikolyan kun 27 år, og var han rejst tilbage til Armenien, fortæller han, at han ville være kommet i fængsel for sine politiske holdninger, da han gik imod den daværende regering.

I 1999 rejste Robert Nikolyan og et år efter fulgte resten af familien. Foto: Privatfoto.

- Det, han har gjort, er forkert, men jeg synes ikke, det er alvorligt nok til at udvise ham. Det var en 27-årig far, som ville sin familie det bedste, siger Taron Nikolyan. Han bor stadig i Kolding, og fra sin hoveddør kan han hver dag se over til sine forældres lejlighed, der nu har fået nyt navn på døren.

Folkeskole, koncerter og svømmehal Begge børn har gået i en dansk folkeskole, Naira Zhamkochyan har arbejdet så meget, hun kunne, i et flexjob på grund af en diskusprolaps i ryggen, og Robert Nikolyan har drevet sin egen café, mens de har boet i Danmark. Det er det, Taron Nikolyan føler, er uretfærdigt. - Mine forældre har virkelig ikke været en belastning, de har ikke begået noget kriminalitet, og de elskede at bo her, siger Taron Nikolyan.

Taron Nikolyan boede engang imellem hjemme hos sine forældre, og det nød han. Foto: Privatfoto.

De har delt alle livets stunder på godt og ondt. - Vi er meget tætte. Vi var en lille dansk kernefamilie med hund og rækkehus i Vonsild. Vi havde ikke så meget familie i Danmark, så jeg lærte bare at holde sammen, siger Taron Nikolyan.

I 2020 fik de så beskeden, der endte med at vende op og ned på deres liv. Ifølge familien havde Udlændingestyrelsen fået nye oplysninger i deres sag, og her lød beskeden, at familien i 1999 har handlet svigagtigt, da Robert Nikolyan dengang oplyste forkert navn og alder. - Det har været utroligt hårdt for mig at skulle sige farvel til mine forældre. Jeg fik på et tidspunkt følelsen af, at jeg havde mistet dem. Uanset hvor gammel man bliver, er man jo stadig bare et barn for ens forældre, så jeg føler, jeg har mistet rigtig meget, siger Taron Nikolyan. Derfor har han i fire år kæmpet for sine forældre og deres muligheder i Danmark, men de sidste chancer er ved at rende ud.

Forældrene brugte Kolding by i al den tid, de boede der. Foto: Privatfoto.

Fire års kamp I september pakkede forældrene for sidste gang deres grålige Seat Aroma, gjorde plads til deres 13-årige gamle hund Lilli og trillede ud af Kolding. - Man fanger det ikke helt, fordi man tror, de kommer tilbage. Nu kan jeg godt mærke, at de ikke er her. Det er underligt og tomt, siger Taron Nikolyan. Han har fået dansk statsborgerskab ligesom sin lillesøster, hvilket giver ro i maverne i Armenien.

- Vi har opdraget gode og dejlige børn sammen med Danmark, og vi er taknemmelige for, at de har fået lov til at blive, siger Naira Zhamkochyan. Udvist i to år Taron Nikolyan har altid været vant til at have sine forældre tæt på sig, men nu er de i gang med at skabe en ny hverdag, hvor samtalerne ikke længere foregår over aftensmaden derhjemme. - De er meget ramte. Det er rigtig hårdt for dem at skulle give slip på et sted, de har været vant til at leve i efter så mange år og starte helt forfra, siger han.

Taron Nikolyan giver ikke op og håber, han en dag kan få sine forældre til Danmark igen. Foto: Privatfoto.

De seneste år har Robert Nikolyan været ansat i sin søns virksomhed, og de prøvede også at søge forskellige tilladelser herigennem, men intet kunne lade sig gøre. De er endnu ikke kommet helt på plads i Armenien, men prøver at få det bedste ud af dagene.

- Der er forskel i mentaliteten. Hvordan folk tænker her, og hvordan vi tænker. Selvom det er samme sprog, er det hårdt, siger Naira Zhamkochyan. De næste to år må forældrene ifølge Taron Nikolyan ikke rejse ind i Danmark, og derfor skal han tage til Armenien, hvis han vil se dem.

Taron Nikolyan har givet sin mor en landsholdstrøje fra DBU. Foto: Privatfoto.