Kirke indfører billetkrav til julegudstjenester

Normalvis vil kirken kunne huse omkring 200 personer til julegudstjenester, men i år bliver der kun plads til 100.

- Vi har et dilemma, fordi vi gerne vil være åbne for alle, men vi har vurderet, at det er vigtigst at skabe tryghed, siger hun.

I kirken vil man holde familier i deres egen 'boble', så man ikke sætter to familier på samme bænk eller i hvert fald laver god afstand mellem dem. Derudover vil der kun sidde besøgende på hver anden bænk.

- Det skaber mulighed for at folk kan synge, for vi synes, det er vigtigt, at folk kan synge og stemme ind med julesang. Det er en vigtig del af julegudstjenesterne, fortæller Annemette Hauschildt.