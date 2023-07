Klub ønsker sig flere piger - Nu kridter de fodboldstøvlerne

Udsatte børn og unge ind i fællesskabet

Siden 1993 har DBU solgt mere end 750.000 billetter til fodboldskoler over hele landet. Det er dog ikke alle børn i Danmark, der, eksempelvis af økonomiske årsager, har mulighed for at deltage på en almindelig DBU Fodboldskole. Derfor afholder DBU i samarbejde med DIF get2sport og lokale fodboldklubber for 13. år i træk særlige fodboldskoler for børn, der bor i udsatte boligområder.

DBU Get2 Fodboldskoler følger samme koncept som de gængse fodboldskoler bortset fra, at deltagerne bliver rekrutteret og kun betaler et symbolsk beløb for at deltage.

DBU Get2 Fodboldskoler og DIF get2sport er udover DIF og DBU støttet af kommunerne, Nordea Fonden, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Social- og Boligministeriet.