Knallertfører anholdt og sigtet for vold mod tjenestemand

Torsdag middag udviklede sig dramatisk for en politibetjent, da han stoppede en 29-årig, lokal mand fra Esbjerg-egnen på en knallert, efter at manden havde kørt for hurtigt.

Efter betjenten fik få øjeblikke senere stoppet knallerten på Ulvevej i Esbjerg, og imens betjenten undersøgte kørertøjet, hidsede den 29-årige mand sig så meget op, at det endte med, at han overfaldt politibetjenten.

- Manden angreb min kollega, der endte med at få nogle småskrammer. Det lykkedes dog at få pacificeret manden, og assistance blev tilkaldt, fortæller Erik Lindholdt, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 29-årige mand blev anholdt og sigtet for vold mod tjenestemand, men er efterfølgende blevet løsladt.