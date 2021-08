Knap 50 unge sigtet for at samles ulovligt i p-hus i Esbjerg

46 unge personer kan nu se frem til en bøde for ulovligt at opholde sig i et parkeringshus i Nørrebrogade i Esbjerg fredag aften.

Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Henrik Sønderskov.

- Det skaber utryghed, for dem, der skal bruge parkeringshuset, siger Henrik Sønderskov.

Vagtchefen fortæller, at det ikke er første, at unge mennesker samles i parkeringshuset. Derfor er der tidigere på ugen kommet skilte op vedrørende opholdsforbuddet.

- De kører ikke ræs derinde. De samles bare. De holder træf, siger vagtchefen.

De 46 unge mennesker er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsens paragraf 18, stykke et. Det betyder, at de hver især kan se frem til en bøde på 1.000 kroner.