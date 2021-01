Knud Heinesen havde sendt medarbejderne hjem på juleferie, da katastrofen ramte

Firmabiler og værktøj forsvundet i afgrunden

På billedet kan man se to hvide firmabiler, der holder ved huset. De tilhører Heinesen og Agger, og som Knud Heinesen ikke regner med at se igen. Garagen røg i afgrunden i forbindelse med mudderskredet. Her stod der to trailere fyldt med værktøj til en værdi af omkring en halv million kroner, fortæller Knud Heinesen:

- Jeg regner ikke med at se noget af det igen. Det er selvfølgelig ærgerligt, men det er kun materielle ting, så pyt med det. Jeg glæder mig blot over, at ingen af mine medarbejdere opholdt sig i huset eller området, da den frygtelige ulykke skete, og som desværre har kostet menneskeliv, siger han.

Mandag og tirsdag drager flere af Knud Heinesens ansatte tilbage til Norge for at gå i syv dages coronakarantæne, inden de igen kan begynde deres arbejdsopgaver i området omkring Oslo.



- Nogle medarbejdere tager tilbage allerede i morgen som planlagt, men huset kan ingen bo i igen, så vi skal finde en anden løsning, siger Knud Heinesen.

Katastrofen i Gjerdrum

Jordskreddet ramte byen Ask i Gjerdrum Kommune onsdag den 30. december. Seks personer er i løbet af de sidste dage fundet døde, men redningsmandskabet håber stadig på at finde overlevende. Fire personer savnes fortsat, rapporterer NRK.

Politiet fik første melding om jordskreddet klokken 3.59 natten til onsdag.

Politi, brandvæsen og øvrigt beredskab har siden arbejdet i døgndrift for at finde overlevende, men situationen i området gør redningsarbejdet svært, da det er farligt at opholde sig der, da forholdene beskrives som ustabile.