Det er SuperBrugsen i Esbjerg, Hinnerup, Aarkirkeby, Nyborg og Højby, som Alkoholreklamenævnet har rejst deres kritik imod.

- Alkoholreklamenævnet ser alvorligt på den omstændighed, at det særlige beskyttelseshensyn, som erhvervsdrivende er forpligtet til at udvise over for børn og unge, var tilsidesat af de lokale SuperBrugsen-butikker, siger forpersonen for nævnet, Marlene Winther Plas.