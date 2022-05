Kørestolsbrugere svævede i trætoppene - det er ikke kun sjov og spas

Latteren er ikke til at tage fejl af. Den er ægte. Inderlig.

Men selvom den kommer helt nede fra maven, skal man kigge op for at få øje på dens ejermand - eller rettere kvinde.

Det er nemlig Majbrit Klindt Lauridsen, der har den store glæde ved at flyve gennem luften i en svævebane.

Og der er ikke noget at sige til, at det er sjovt. For en tur i en svævebane er ikke hverdagskost, når man som Majbrit Klindt Lauridsen sidder i kørestol.

- Det var rigtig sjovt. Rigtig, rigtig sjovt. Pludselig gav den bare slip, og så fik jeg et sug i maven, lyder det fra Majbrit Klindt Lauridsen, der er med ETAC Rehabiliteringscenter i Kvaglundparken i Esbjerg.