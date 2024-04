Kørte stjålet Fiat ind i butik og stjal telefoner og computere

Her blev en stjålet hvid Fiat 500 kørt igennem indgangspartiet til Apple-butikken Humac.



Fire personer gik derefter på rov i butikken og kom derfra med fem iPhones og to Macbook-computer.

Det oplyser vagtchef Eli Gejsing fra Syd- og Sønderjyllands Politi til Ritzau.

Politiet fik en anmeldelse om rambuktyveriet klokken 23.39 og har ud fra overvågningsbilleder kunnet stykke hændelsesforløbet sammen.

Efter at have taget de fem telefoner og to computer kørte tyvene fra stedet igen i den stjålne bil, der var blevet brugt til at komme ind i butikken.

Politiet er på jagt efter bilen og de fire tyve og opfordrer folk, der kan have set noget, der relaterer sig til tyveriet, om at henvende sig.