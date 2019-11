Kom på østerstur i Vadehavet på hjul

Nok stikker den fladbundede “Mandøpigen“ ikke ret dybt, men nu her - 100 meter fra østersbanken - er der næsten ikke noget vand tilbage.

- Vi sænker hjulene, siger Poul Erik Fredskild bag roret og trykker på en knap.

Ganske hurtigt går de tre hjul - to for og et bag - på amfibiefartøjet ned, og snart står Mandøpigen parkeret på sandbunden.

De tre hjul skal løfte bådens vægt på ti ton. Men det sker let og hurtigt. Foto: Finn Grahndin

Mandøpigen skal lokke turisterne

Klappen i stævnen går ned, og turisterne hopper af bevæbnet med spande. Spændte på at komne hen til de lækre østers.

“Mandøpigen” er et nyt initiativ for at fremme turismen på Mandø og i Vadehavet.

- Ud over de her ture her tænker vi også, at man kan lave ø-hop. Altså at turisterne på turen kommer til Mandø, Rømø, Fanø, siger Karen Fredskild.

Ægteparret Fredskild har investeret mange penge i deres egen ide. Foto: Finn Grahndin

Oplevelser, mad og søvn

Ægteparret Poul Erik og Karen Fredskild håber på at kunne levere 200 ture om året. Fortrinsvis ud til østersbankerne og ud til sælerne, der ofte ligger på særlige sandbanker og hviler sig. De to ejer Bed & Breakfast Mandø.

- Det vil jo være dejligt, hvis turene bliver kombineret med et restaurationsbesøg på Mandø og en overnatning eller to på vores bed & breakfast, siger Karen Fredskild.

Værsgo' og spis en lækker østers, siger Niels Toft, restauratør på Kammerslusen. Foto: Finn Grahndin

Skal skabe mere beskæftigelse

Formanden for Mandø Fællesråd, Claus Christensen, er med på turen. Han glæder sig over det nye tiltag.

- Det er rigtigt godt. Især set i lyset af, at vi ikke længere har Mandø Event, siger han og henviser til det firma, som Benny Thomsen på Mandø ejede og som tilbød hestetrukne ture ud til østersbankerne.

Han oplyser, at antallet af beboere på den lille vadehavsø er 33 og at ønsket om flere er meget stort.

- Nu er der i hvert fald kommet én beboer mere til Mandø, for min datter er lige flyttet herover. Hun skal være andenstyrmand på "Mandøpigen", fortæller Karen Fredskild.

Turen her gik til og fra Kammerslusen ved Ribe, men skibet kan også sejle ud fra Mandø og Juvre på Rømø. Foto: Finn Grahndin

Forsinket fartøj

Egentlig var det meningen, at amfibiefartøjet skulle transportere turister fra forsommeren, men projektet blev forsinket af flere årsager.

- Alt er jo unikt på båden her, så vi løb næsten naturligvis ind i nogle tekniske udfordringer, som nu er løst. Og så måtte vi vente på de sidste tilladelser fra Søfartsstyrelsen. Men alt er godt nu, og vi glæder os til at komme rigtigt i gang, siger Poul Erik Fredskild.



"Mandøpigen": Ideen er Poul Erik Fredskilds.

Båden er bygget i Holland og i Svendborg.

Den har kostet ca. 3 mio. kr. og har fået støtte fra LAG-tilskudsordningen (1 mio. kr.) og SE Vækstpulje (200.000 kr.).

De tre hjul skal løfte ca. 10 ton, som båden vejer.

Der er plads til 12 gæster ombord.

Vil du med på tur? Den næste foregår på onsdag kl. 12.30.

Ellers se og læs mere på https://www.bb-mandoe.dk/turfaergen-mandopigen

Foto: Finn Grahndin