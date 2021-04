Kommune får afslag på at droppe nationale test: - Det giver ingen mening

Et fælles billede

De nationale test blev indført i 2006 for at give et overblik over elevernes færdigheder i fag som dansk, engelsk og matematik. Selvom regeringen har besluttet, at de skal afskaffes, så kommer det ikke til at ske, før de kan blive erstattet af et nyt system, skriver Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i et brev til Esbjerg Kommune.

- Uanset udformningen af den kommende velfærdsaftale, mener regeringen dog ligesom sidste forår, at det er vigtigt, at vi får et fælles billede af elevernes faglige niveau, ikke mindst i lyset af den aktuelle anden periode med nedlukning og nødundervisning, skriver hun.