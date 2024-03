Kommune forlænger gratis parkering

Fremover skal man på kommunale p-pladser med gratis parkering i to timer registrere bilen fra start i en app eller parkeringsautomat. Desuden forlænges perioden for gratis parkering på Danmarksgades P-hus fra to til fire timer.

De kommunale parkeringspladser skal tidsregistreres, hvis det er i betalingszonen i Esbjerg. Betalingszonen begrænses af Nørregade, Jernbanegade, Østre Havnevej/Hulvejen/Havnegade og Stormgade.