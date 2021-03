Kommune lukker endnu en smitteramt skole

Selvom 10 medarbejdere fra Esbjerg Kommune arbejder på fuld tid med at få styr på coronasmitten, fortsætter den lige nu med at stige dag for dag.

Mandag nåede incidenstallet for hele Esbjerg Kommune op på 218, og i Jerne Sogn er tallet for, hvor mange smittede der er per 100.000 borgere, vokset markant, og er nu oppe på 1.326.



Nu frygter Arne Nikolajsen, der er direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune, at smitteudbruddet i Jerne Sogn spreder sig til de omkringliggende boligområder.