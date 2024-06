Kommune udsteder samlingsforbud til rockergruppering

Det er ikke første gang, at Esbjerg Kommune har udstedt et samlingsstedsforbud til grupperingen. Flere gange i 2023 fik rockergrupperingen, der tidligere var kendt som Satudarah, forbud mod at opholde sig i lokalerne på Brolæggervej.

- Vi håber, at forbuddet er med til at gøre livet besværligt for Comanches, så rockerne forstår, at vi ikke vil have dem i vores by og kommune, og vi i stedet kan bruge kræfterne på alt det, der er til gavn og glæde for borgerne, lyder det fra borgmesteren.