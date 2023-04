Kommune vil købe dyrt udstyr fra konkursbo

Skandalen om spillestedet Tobakken i Esbjerg fører nu til, at den selvejende institution må sælge al inventar og udstyr. Det vil gå til højestbydende.

Pengene skal gå til at betale spillestedets kreditorer efter konkursbegæringen.

Esbjerg Kommune står her i en speciel rolle. Kommunen ejer selve bygingen Tobakken, men ikke inventaret. Som kommunen nu har lagt billet ind på at købe.

Det handler særligt om de dyre lyd- og lysudstyr.

Ny Tobakken på vej?

Kommunen er nemlig interesseret i at genetablere et nyt rytmisk spillested, nu hvor Tobakkens tid er omme, oplyser kulturudvalgsformand Jakob Lose, Venstre.

- Det betyder meget for Esbjerg by og esbjergenserne. Jeg har da også selv haft nogle gode oplevelser på Tobakken, og det håber vi da fortsat at stedet kan gøre, siger han.

Selv om kommunen faktisk ender med at købe Tobakkens inventar, så er det uvist om navnet består eller om spillestedet skal reformeres fuldstændig.

Ingen planer

Der er endnu ingen planer for spillestedets fremtid selv om det ikke kommer som en overraskelse for nogen, at Tobakken har kørt med underskud i en længere årrække.

Jakob Lose har kunnet følge udviklingen både som tidligere og nuværende kulturudvalgsformand og som tidligere bestyrelsesmedlem.

Ved hjælp af salget af inventaret er det muligt for Tobakken at betale de penge tilbage, de skylder deres kreditorer. Og én af dem er - Esbjerg kommune.

- Jeg synes da, det ville være en fin ordning. Men altså nu må vi se. Det er jo ikke sikkert de tager imod vores bud, måske får de et bedre bud, siger Jacob Lose.



Nu gik det lige så godt

Kurator for konkursboet Jørgen Makholm styrer nu slagets gang ud fra en vurderingsmand, der fremkommer med en rapport.

Et flertal i kulturudvalget har tidligere afvist, at betale 5,8 mio. kr., hvis spillestedet skulle videreføres. Det betød, at Tobakken ikke kunne fortsætte med at arrangere koncerter eller at betale sine kreditorer og derfor måtte gå konkurs.

Det skete på trods af, at Tobakken på billetsiden efter 10 års underskud på gennemsnitligt trekvart mio. kr. i 2022 faktisk kunne fremvise et overskud på en halv mio. kr.