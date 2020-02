Kongeå-projekt: Landmænd vil bytte rundt på deres marker

25 landmænd og lodsejere i Gredstedbro-Vilslev-området har etableret deres eget Kongeå-projekt. De er godt trætte af vand på markerne.

- Det er det problem, vi har herude, konstaterer landmand Jørn Andersen tørt, mens han kigger ud over sine våde jorde.

Kongeå-projektet sker i tæt samarbejde med Sydvestjysk Landboforening.

- Jeg håber meget, at projektet bliver gennemført. For det vil betyde, at nogle af vores medlemmer kan få noget af deres jord samlet, og at de måske kan få jorde, der ligger højere, så de ikke risikerer, at få deres marker oversvømmet i tide og utide, siger Landboforeningens formand, Niels Laursen.

Både landmand Jørn Andersen og Niels Laursen, formand for Sydvetsjysk Landboforening, håber, at projektet bliver gennemført. Foto: Finn Grahndin

Ud med 634 hektar jord

Projektet er i fuld gang i samarbejde med Esbjerg Kommune og de to grønne organisationer, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportfiskerforbund. Det har sat sit præg på projektet, der ikke alene indeholder initiativer, der skal hjælpe landmændene, men også initiativer, der skal hjælpe naturen.

634 hektar lavbundede jorde i området skal ud af almindelig drift. For Jørn Andersen gælder det kun 10 hektar. I stedet kan landmændene få erstatningsmarker. Kaldet suppleringsjord.

- Det er nødvendigt for mig. Dem kan jeg ikke undvære i min drift, siger han til TV SYD.

Å skal sno sig igen

Men Kongeå-projektet er også et naturprojekt. Det gælder for eksempel en genslyngning af Kongeåen over cirka fire kilometer. Den skal sørge for at forsinke vandet, så det ikke strømmer afsted som en mindre tsunami, når det har regnet voldsomt.

Foto taget fra rapport. Foto: Esbjerg Kommune

I Danmarks Naturfredningsforenings Esbjerg-afdeling ser formanden Leif Wagner Jørgensen store perspektiver for projektet.

- Hvis landmændenes initiativ lykkes med den her løsningsmodel, vil der være masser af andre kommuner, der kan bruge vores erfaringer, og jeg ved, at Esbjerg Kommune allerede er i gang med at "sælge" ideen til andre, siger han.

Leif Wagner Jørgensen: - Det er en spændende løsningsmodel, der er på vej. Foto: Finn Grahndin

Nytænkning

Også formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, er begejstret for både initiativet og samarbejdet.

- Det er nytænkning, at landmændene sammen med os forsøger at finde løsninger, som vi alle kan have gavn og glæde af. At der bliver tænkt på området som et sted for bedre erhvervsmuligheder, bedre rekreative mulige og bedre natur, siger formanden.

Penge til våde marker fra tørkepakke

Spørgsmålet "Hvem betaler" er altid relevant. Også her. Niels Laursen, Sydvestjysk Landboforening, peger på muligheden for at søge i den pulje på 150 mio. kr., som regeringen oprettede, da markederne ikke var plaget af oversvømmelse - men af tørke. Desuden har staten sat 200 mio. kr. af til formål som dette. Men han erkender, at der ligger økonomiske udfordringer forude.

Den 9. marts er der møde i Gredstedbro. Her skal de 25 lodsejere melde klart ud. Vil de være med til Kongeå-projektet eller ikke?