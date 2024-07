Konkursbegæring lukker legendarisk restaurant

25 unge klar til ny SOSU-uddannelse

Et stigende antal unge i Sønderborg vil gerne have en SOSU-uddannelse.

Og nu behøver de ikke tage bussen til Aabenraa for at studere. 12. august tager en helt ny SOSU-uddannelse i Sønderborg nemlig imod 25 studerende på uddannelsens grundforløb 1.

Søgningen til SOSU-uddannelsen har været stigende de seneste år. Derfor er Lotte Dalegaard Pedersen, direktør for SOSU Syd, glad for at kunne tilbyde en lokal SOSU-uddannelse i Sønderborg.

- Det er en stor succes at se så mange unge vælge denne vej, siger hun.

De unge kommer til at studere sammen med jævnaldrende på Det Blå Gymnasium og EUD & EUX Business.

10 af de 25 elever har valgt EUX-sporet, som kombinerer SOSU-uddannelsen med en studentereksamen.