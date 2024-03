Det mener formanden for Forældrenes Landsorganisation (FOLA), Signe Nielsen.

- Det rammer dem med skæve arbejdstider. Det rammer kontorfolkene. Det rammer alle. Og det går ikke, for så kan man simpelthen ikke have en fuldtidsstilling, siger hun til TV 2.

Desuden mener formanden, at det vil blive et problem for samfundet, hvis flere føler sig presset til at gå på deltid for at nå det hele.